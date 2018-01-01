المرصد: مقتل 188 مسلحا في حوض اليرموك.. الجيش يسيطر على وادي صيصون وسد سحم الجولان

الجمعة, 27 تموز 2018 الساعة 14:42 | شؤون محلية, أخبار محلية

المرصد: مقتل 188 مسلحا في حوض اليرموك.. الجيش يسيطر على وادي صيصون وسد سحم الجولان

جهينة نيوز:

تابع الجيش السوري عملياته في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي، وبسط سيطرته على وادي صيصون وسد سحم الجولان بعد مواجهات مع تنظيم داعش بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الشمالي الغربي.

وأعلن المرصد المعارض ان أكثر من 188 مسلحاً من المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش وإصابة العشرات، قتلوا خلال المعارك مع الجيش السوري في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي خلال الـ 8 أيام الماضية.

وكان الجيش السوري قد بسط سيطرته أمس على تل الجموع الاستراتيجي وبلدات جلين وحيط وتسيل وسحم الجولان وقرية عدوان.


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