غوتيريش: الأمم المتحدة تُعاني نقصاً في التمويل

جهينة نيوز:

أعلن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، ان المنظمة الدولية تُعاني نقصاً حاداً في التمويل، وابلغ الموظفين في رسالة انه سيتم اتخاذ اجراءات لخفض النفقات.

واوضح ان السبب الرئيسي في نقص الاموال هو عدم دفع الدول الاعضاء مستحقات المنظمة المالية في الوقت المحدّد، مضيفاً انه طلب من الدول دفع حصصها فوراً لميزانية المنظمة.

وفي رسالة نشرت على موقع الاتصالات الداخلية في الامم المتحدة، قال غوتيريش: "أموالنا تراجعت بشكل لم يسبق له مثيل في هذا الوقت المبكر من العام، والتوجّه الاوسع مقلق كذلك، إذ إن اموالنا تنفد بشكل اسرع وتبقى تحت الخط الاحمر لمدة اطول".

واضاف: "سنحتاج الى اتخاذ اجراءات لخفض النفقات بالتركيز على التكاليف غير المتعلّقة بالموظفين"، مشيراً الى انه اوكل الى قسم الادارة تحديد وسائل لخفض الانفاق.

ووافقت الجمعية العامة للامم المتحدة في كانون الاول على ميزانية للمنظمة الدولية لمدة عامين بقيمة 5.4 مليارات دولار. وهذه الميزانية منفصلة عن ميزانية حفظ السلام.

ودفعت 112 دولة من بين 193 مستحقاتها كاملة ابتداء من تموز، الا انها لم تشمل الولايات المتحدة التي تُعتبر أكبر مموّل للمنظمة.

وخلال اجتماع قادة العالم في الامم المتحدة العام الماضي، قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحمّل معظم نفقات المنظمة.

وتدفع الولايات المتحدة 22 في المئة من ميزانية الامم المتحدة، تليها اليابان فالصين ثم المانيا وفرنسا.

المصدر: ا ف ب