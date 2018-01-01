الرئيس الأسد يستقبل عائلات عدد من الشهداء الروس الذين ارتقوا في سورية

جهينة نيوز:

استقبل الرئيس بشار الأسد، اليوم، عددا من عائلات الشهداء الروس الذين ارتقوا على ارض سورية دفاعا عنها.

ونشرت رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: الرئيس الأسد يستقبل عائلات عدد من الشهداء الروس الذين ارتقوا على أرض سورية دفاعا عنها.. وكانت هذه العائلات قد شاركت مع عائلات عدد من الشهداء الأبطال السوريين -بحضور السيدة #أسماء_الأسد- في وضع إكليل من الزهور على نصب الجندي المجهول بدمشق.. إجلالا وإكبارا لأرواح آبائهم وأبنائهم الأبطال.. الذين امتزجت دماؤهم سوية على تراب سورية المقدس.. حين ارتقوا وهم يقاتلون مرتزقة الإرهاب الذي لا يعرف حدودا أو محرمات.. ومازال رفاقهم من رجال الجيش العربي السوري وحلفاء وأصدقاء سورية على الطريق ذاته حاملين الرسالة ذاتها في محاربة أولئك المارقين لوقف إرهابهم وجرائمهم المستمرة بحق الأبرياء"