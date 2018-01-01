برشلونة يستعد للتعاقد مع الفرنسي نزونزي بعد فشله باستقدام رابيو

جهينة نيوز:

يستعد برشلونة الإسباني، لإبرام صفقة من إشبيلية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد فشل الفريق الكتالوني في استقدام أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الجمعة، أنَّ برشلونة يستعد للتعاقد مع الفرنسي ستيفن نزونزي، لاعب إشبيلية، بعد تعنت سان جيرمان في انتقال رابيو للبلوجرانا.

وذكرت الصحيفة، أنَّ الشرط الجزائي في عقد نزونزي، يبلغ 40 مليون يورو، لذلك من السهل على الفريق الكتالوني التوقيع معه، مثلما فعل مع مواطنه كليمنت لينجليت، المنضم حديثًا لبرشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نزونزي، البالغ من العمر 29 عامًا، لديه معرفة سابقة بالمدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، كما أنه يقدم مستويات جيدة مع الفريق، وتوج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2018.

ونوهت أن آرسنال كان ضمن المهتمين بخدمات اللاعب خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن برشلونة يمكن أن يضمه العام المقبل، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأندلسي، حال فشل المفاوضات خلال الميركاتو الجاري.