منع مراسلة سي إن إن من التغطية في البيت الأبيض

جهينة نيوز:

مُنعت مراسلة لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية من تغطية حدث في البيت الأبيض بعد أن وجهت أسئلة للرئيس دونالد ترامب وصفت بأنها "غير مناسبة".

وقالت سارا ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المراسلة صاحت وهي توجه الأسئلة ورفضت المغادرة.

ودأب ترامب على انتقاد شبكة سي إن إن، ووصف أخبارها بأنها "أخبار ملفقة"، ورفض الإجابة على أسئلة لمراسلين في الشبكة.

وقالت كولينز إنها سعت إلى توجيه أسئلة لترامب بشأن الزيارة المؤجلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتسجيلات معلن عنها مؤخرا لمحادثة مع محاميه السابق مايكل كوهين.

ويقال إن الرئيس تجاهل الأسئلة، وبعد وقت قصير مُنعت كولينز من حضور لقاء ترامب ويونكر مع الصحفيين في حديقة البيت الأبيض.

وانتقدت سي إن إن الحظر ووصفته بأنه "انتقامي" و"لا يشير إلى صحافة منفتحة وحرة". كما وصف اتحاد مراسلي البيت الأبيض الإجراء بأنه "عناد و ضعف".

المصدر: BBC