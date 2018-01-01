بريطاني يعثر على "أكبر قطعة" ذهب منذ قرون في اسكتلندا

الجمعة, 27 تموز 2018 الساعة 10:48 | منوعات, منوعات

بريطاني يعثر على

جهينة نيوز:

عثر مستكشف للذهب في اسكتلندا، على أكبر قطعة للذهب في البلاد أثناء قيامه بعملية بحث في مياه النهر، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال الرجل البريطاني الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن قطعة الذهب التي عثر عليها من خلال تقنية الغطس، تزن 85.7 غراما.

وبحسب سجل استكشاف المعدن الأصفر في المملكة المتحدة، فإن قطعة الذهب هي الأكبر في البلاد منذ خمسة قرون.

ويوضح خبير الذهب، ليون كيرك، أن سعرها قد يصل إلى خمسين ألف جنيه إسترليني، وقال إن ثمة أشخاصا يملكون المليارديرات قد يأتون بسهولة لشرائها على غرار عدد من القطع الثمينة.


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