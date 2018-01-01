بيونغ يانغ تعيد "رفات" الأميركيين الذين قتلوا في الحرب الكورية

جهينة نيوز:

أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، إن كوريا الشمالية نقلت رفات عدد، لم يُحدد، من الجنود الذين قتلوا في الحرب الكورية في خطوة أولى من بيونغ يانغ لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في قمة عقدت في حزيران في سنغافورة.

وقال البيت الأبيض في بيان "اليوم كيم يفي بجزء من تعهده للرئيس بإعادة رفات جنودنا الأميركيين الذين قضوا نحبهم. نحن متشجعون من أفعال كوريا الشمالية وبقوة الدفع للتغيير الإيجابي".

وأضاف البيان أن طائرة نقل عسكرية أميركية هبطت في مطار في مدينة وونسان بشمال شرق كوريا الشمالية لجلب رفات الجنود إلى قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية.

وقال البيت الأبيض إنه ستقام مراسم تسلم رسمية في أوسان يوم الأربعاء.

ويتزامن نقل الرفات مع الذكرى 65 لاتفاقية الهدنة التي أنهت القتال بين الكوريتين رغم أنهما لا تزالان من الناحية الرسمية في حالة حرب بسبب عدم توقيع معاهدة سلام بين الجانبين.

كان كيم تعهد في بيان موسع عقب القمة بالعمل نحو نزع سلاح بلاده النووي لكن بيونغ يانغ لم تقدم أي تفاصيل حول كيفية حدوث ذلك.

ولا يزال مصير أكثر من 7700 جندي أميركي غير معروف منذ مشاركتهم في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 منهم نحو 5300 فقدوا فيما أصبحت الآن كوريا الشمالية.