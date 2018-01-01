تعرف على تأثير خسوف القمر يوم غد مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

تشهد سورية غدا ظاهرة فلكية نادرة تحدث كل 100 عام حيث تشهد البلاد خسوف للقمر غدا مساء مابين 8 مساء حتى 2 فجرا .

خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران تشرح لجهينة نيوز تاثير هذه الظاهرة النادرة.

ما يحيط بنا من كأبه وحزن سينفرج قريبا عن فجر مضيء وعن شمس مشعه وبفضل خروج ضوء القمر يعلمنا القمر عن حاله الطقس و يتمتع بموهبه في تغيير شكله ولونه من خلال التمويه ظهور القمر يبشر بالتحول والتغيير وتحول رائع ويصل الى شكله النهائي رؤيه القمر في حاله الخسوف في طور الانتقال والتحول النفسي من اجل نضجه واكتماله خسوف القمر عمليا رساله اجابيه انها تدعو الى البذار والامل ب الحصول على حصاد وافر مع ذلك ممكن يحصل كسر وخلع ابواب وسرقات وتصرفات غير سليمه و من الظواهر الطبيعيه وفي الاساطير القديمه والعلوم الحديثه قصص كثيره منها فيضانات سدود او طوفان ظهور ذهب ومعادن وحديد ممكن يكون ظهور اشياء غامضه مبهمه دون ان يكون خطيرا ومخيفا هذا يدل على تحقيق نوع من الولاده الجديده يحملها الخسوف والكسوف الى مرحله النور والنهار