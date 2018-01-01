أبراج يوم الجمعة 2018/7/27 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 7/27: شخص محلل، لديه حدس قوي، حاسة سادسة قوية، قدرة على الكلام يستخدمه في الحصول على ما يريد، شخص حيوي، متحمس، دافئ، حياته تشبه كتاب مفتوح، عاشق للحرية، لديه طاقة عالية فكرياً وجسدياً، خطواته كبيرة للأمام في هذه السنة، تغيير أشياء كثيرة، قفزة نوعية، هو بمرحلة مهمة، أمور مفتوحة قد تكون برحلة داخلية تنتظره أو سفر أو انتقال لمكان آخر أو أرض جديدة، عموماً سوف يكون حذر السنة لأنه سيواجه مسألة مالية ممكن أن يكون فيها ورطة وفيها ارتكاب أخطاء قانونية يجب أن يكون حذر كثيراً وينتبه على صعيد الصحة وللبعض مرافقة مريض أو اهتمام لأحد الوالدين، حظ سعيد.

الحمل: اليوم ينشط اجتماعياً ويلتقي أشخاص يرتاح لصحبتهم ويوسعون تحقيقاً لمساعدة صديق، اليوم فترة مميزة ليتحالف ويتعاون وليشارك مشاركة فعلية، يقتنص اليوم الفرص ليعلو رأيه وليحصل على موقع معين، تفاعل مع مسؤولين بمرونة ومع أصدقاء بمرونة، يوجد وجه جديد لك مولود الحمل.

الثور: اليوم مناسب لمن يبحث عن عمل أو يرغب

بادخال تحسين عليه أو يعمل وينجح باثبات جدارته ونيل رضا المسؤولين، حافظ على هدوءك ولا تحول اثارة الفتن، اليوم فترة مهمة تمتحنك لا تضعف ولا تستسلم ولا ترتكب أخطاء، حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك مولود الثور.

الجوزاء: اليوم يسمع أخبار من مسافات بعيدة، يشعر في قوة العاطفة، اليوم مناسب لإجراء مقابلات، يستعيد حماسته وينطلق من تنفيذ خطة أو فكرة جديدة، يتلقى إشارة أو خبر سار، اليوم جميل، اليوم فترة ديناميكية يشّكل محطة حتى ينطلق في ورشة عمل جديدة، يستقبل زوار، وللبيع والشراء، اليوم يوجد اتصالات أو أوراق أو معاملات ينجح فيها مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم مكسب مالي مصدره شراكة وتعويض، صحة قريب بحاجة للراعية، يتغير الوضع لصالحك، تتحلى بالليونة والدبلوماسية وتفاوض، تصطر أن تقدم تنازلات، تصحح أخطاء، تقبل آراء الآخرين دون تحفظ، تنشغل في معاملة ملفت فواتير استحقاقات مرافقة مريض بمعنى أفضل من اليومين الذي مرروا مولود السرطان.

الأسد: ينصب تفكيرك حول تدعيم شراكتك، يجب أن تحافظ هدوء أعصابك ونبرة صوتك ولا تعرض لقاءاتك للفشل، تحمل لك الفترة توتر لأنه يوم من أكثر الأيام التي فيها ضغظ، حاذر من أخصام ولا تعاند أحد، تجنب الخلافات، خصمك قوي وطباعك ليست هادئة بهذا اليوم مولود الأسد.

العذراء: تنجز ما بوسعك من اعمال متراكمة تنظم جدول غذائك صحتك، ترتاح اذا كانت هناك بعض الامور التي كانت روتين بالرغم من الكثاقة لكن ترتاح قليلاً لأن اليوم يوجد عمل كثير وتنقل وترتيب اوضاع، تتحسن الاحوال لكن مع ذلك تنتبه اليوم على صحتك مولود العذراء.

الميزان: اليوم ايجابي، يبعث نهارك بهجة وانشراح والحظ لا يتخلى عنك، فرصة مناسبة لتحقق انجاز، ضع مخاوفك جانباً ولاتتهرب الاجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب، من اجمل ايام اليوم في الشهر واكثرها حظاً، اليوم اخبار جميلة عند الميزان.

العقرب: يهتم بادخال تعديل على المسكن، يغير سكنه ويميل لأفراد العائلة من الجديد يوجد التباسات عائلية شخصية تؤثر على استقرارك، تنهمك في حل مسائل عائلية أو شخصية، اليوم قلق وتتذمر لأي إشارة بسبب التصليحات والأعطال مولود العقرب.

القوس: اليوم تنشط في دراسة في سفر في اتصالات، مناسب لخروج نزهة قصيرة، تعزيز علاقاتك، اليوم مفاوضات مفيدة، تعبّر عن رأيك وتفاوض بجرأة وتتميز بسرعة الخاطر بسبب القدرة على ايجاد الحلول مولود القوس.

الجدي: اهتماماته حول ضبط الميزانية والفرصة متاحة للحصول على مال على الأغلب من عمل اضافي المعنويات تتحسن، تختفي بعض الهموم، يطمأن ويوظف أمواله بشكل حكيم ويحصل على ربح ممكن من جهة غريبة أو من تعويض أو من بنك أو من قرض أو مال آتي على الطريق مولود الجدي.

الدلو: اليوم ينجذبوا اليه الآخرين في خطواته الجديدة، يدّعم مركزه، تستعيد حماسته، ينطلق في تنفيذ خطة أو فترة جديدة، يتلقى اشارة، العواطف تزدهر اللقاءات، يتلقى مفاجئة سارة ربما يفرح لحدث كبير، اليوم جيد لك مولود الدلو بوجود الطاقة والقوة بوصول القمر لبرجك.

الحوت: اليوم ليس مريح نهارك لا نفسي ولا صحي رغم ذلك وجود مخاطر، اليوم بوسعك أن تكون هادئ حتى تنهي أعمالك الضرورية وتبتعد عن المفامرات ولا تراهن على الحظ، تعاني من تراجع بالأرباح، معنويات وحيوية لا تجازف بسلامتك، بمعنى أنه ليس محظوظ كثيراً هذا النهار مولود الحوت.