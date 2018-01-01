الدولية للاستثمار تطلق معارضها على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 23 دولة

دمشق_ عبدالهادي الدعاس

بدء نمو شبكات تجارية ونشاطات اقتصادية في سورية وطلب كبير من قبل الشركات والمستثمرين الخارجين بحسب أبجديات النهج الاقتصادي للبلاد واهتمام دولي كبير باقتصاد سورية يجري تسويقها كحل وحيد لإعادة الإعمار.

وبرعاية فعالة من رئاسة مجلس الوزراء افتتحت الشركة الدولية للاستثمار صباح اليوم مؤتمر "رجال الأعمال والمستثمرين في سوريا والعالم "2018 بمشاركة 23 دولة واكثر من 315 رجل أعمال من مختلف أنحاء العالم في قصر المؤتمرات بدمشق.

حيث اكد وزير الصناعة اللبناني "حسين حاج حسن"، أن مشاركة الدولة اللبنانية بهذا المؤتمر تأتي من رؤيتها استقرار سورية إقتصاديا وإعادة اعمارها يصب في مصلحة كل الشعوب العربية بما فيها الشعبيين الشقيقين السوري واللبناني، منوها إلى أهمية قدوم المستثمرين من مختلف شعوب العالم مما يساهم في إعادة سورية إلى سابق عهدها وقوتها.

وعن التعاون السوري اللبناني بين الوزير حسن ان المرحلة القادمة ستكون أقوى مما كانت عليه في السابق، مشيرا الى أن الانتصار الذي يحققه السوريون على الإرهاب بداية طيبة لكافة شعوب العالم، مترحما على شهداء الجيش الذي قدموا دمائهم في سبيل إعادة الحياة الى سورية.

وأوضح وزير الاقتصاد سامر خليل، بأن سورية المقبلة هي أكبر ورشة لعملية الإعمار على المستوى العالمي، ولا شك أن الحرب الإرهابية التي شنت على سورية بالتعاون مع بعض الدول العربية للأسف الحقت دمار وخراب في البنية التحتية للاقتصاد، وبفضل انتصارات الجيش السوري المتواصل بالتعاون مع الحلفاء أصبحت سورية مقبلة على حياة اقتصادية جديدة من بدء حركة الدوران وعودة لعدد كبير من المنشآت حوالي 19 الف منشأة صناعية منها الجديد ومنها التي أعيد تفعيلها خلال عام واحد.

بدوره قال مدير الشركة الدولية للاستثمار مصان نحاس، أن هذا اليوم يوم جديد على الساحة الاقتصادية السورية، مشيرا الى وجود إقبال كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والسويد وروسيا وإيران، وجميعها يسعى للاستثمار في سورية والمشاركة في عملية إعادة الإعمار التي ستشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، آملا من الحكومة تحديث القوانين الجديدة لاستقطاب عدد كبير من المستثمرين، منوها إلى أن العالم يعاني من حالة ركود اقتصادي كامل، واليوم سورية بفضل تضحيات جيشها أصبحت بلد آمن للاستثمار.

وأضاف الوزير خليل أن فكرة المؤتمر هو تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المهمة داخل سورية، إضافة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في سورية، وتفعيل دور القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في عملية النمو الاقتصادي.

واشار رئيس المؤتمر السيد موفق خباز، الى اهمية المؤتمر لكي يرى العالم أجمع مدى التقدم الأمني في سورية والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين، وما تشهده سورية اليوم نصر على كافة الأصعدة ومنها السياسية والاقتصادية والثقافية، منوها الى أن الخارطة الاستثمارية أصبحت واضحة وهنالك مشاريع استثمارية جاهزة، مشيرا إلى الحضور اللافت للدول الحليفة بما فيها روسيا والصين وإيران.

من جانبه أكد رئيس مجلس الاستثمار مدين دياب، أن الفرص التي طرحت وفق احتياجات كل قطاع من القطاعات للاقتصاد الوطني تم مناقشتها مع كافة الوزارات المعنية ومدى أولوية هذه الفرص، مشيرا الى التنسيق عالي المستوى مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتم تأمين العمالة لهذه الفرص بحيث تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وبين ان الاستثمار هو احد أهم عوامل نجاح التنمية في سورية بالإضافة إلى استطلاع رغبات المستثمرين الموجودين ودراستها من خلال القطاعات وتحويل هذه الأفكار الى فرص ومشاريع قابلة للتطبيق.

محمد قدح ممثل رجال الأعمال السوري الصيني، آشار الى ان الحكومة السورية تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الصينين وقريبا سيبدؤون العمل في سورية، مشيرا الى تواجده مع نخبة من كبار رجال الاعمال الصينين ممثلين عن شركات صينية.

وعن مشاركة شركة كولومبوس قال مدير الشركة معتز الخولي، تواجدنا اليوم كراعي ضيافة لنرسم كرم الضيافة السورية على اوجه الزوار والمشاركين، مؤكدا على مدى أهمية المؤتمر وخاصة بعد المرحلة التي شهدتها سورية.

وعلى هامش المؤتمر افتتح معرض الدولي للأعمار "IBEX2018" والمعرض المتخصص بمواد ومعدات وتقنيات البناء في سورية ورافقه معرض الدولي للسيارات HIGH AUTO 2018""، على أرض مدينة المعارض.

وبين مدير المعارض "فارس كرتلي"، بأن الوفود الكبيرة التي تشهدها أرض مدينة المعارض تدل على الفخر والسعادة، ويوجد قضايا هامة في عملية اعادة الاعمار تحتاجها الاسواق السورية، مشيرا الى ان عدد الشركات المشاركة بلغ قرابة 200 شركة، منوها الى أنه بهذه الفعاليات والمؤتمرات نستطيع القول بأن سورية تنهض وتتجدد ومدينة المعارض ستكون حاضنة لجميع الانشطة والفعاليات من القطاعين العام والخاص.

يشار الى أن معرض الدولي للأعمار "IBEX2018"، يضم كافة القطاعات اللازمة لعملية البناء والمتضمنة شركات "البناء والتطوير العقاري، مواد بناء، الكهرباء والطاقات المتجددة، الجسور والسكك الحديدية، المصارف، التأمين، الاستثمار، النفط والغار، بالإضافة الى قطاعات الصناعة والشحن والمعدات الثقيلة.

ويضم المعرض الدولي للسيارات HIGH AUTO 2018""، "السيارات، الاَليات، المعدات الثقيلة، الشحوم، والزيوت، وشركات متخصصة بقطع الغيار والإكسسوار والملحقات ومراكز الخدمة.

يذكر بأن الشركة الدولية للاستثمار من الشركات الرائدة في قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات والتي تمتلك خبرة عريقة في هذا المجال منذ بداية نشاطها عام 1983 تحت اسم "الشركة العربية للمعارض والمؤتمرات".