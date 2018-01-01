ترامب ونائبه يهددان تركيا بـ"عقوبات كبرى" وأنقرة تؤكد "لا يمكننا التسامح مع أي تهديد"

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر: "إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات كبرى على تركيا بسبب احتجازها طويل المدى للقس آندرو برانسون"، مضيفا أن "هذا الرجل البريء يعاني بشدة ويجب إطلاق سراحه فوراً".

أما نائبه مايك بنس فقال: "إلى الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة التركية، لدي رسالة نيابة عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: أطلقوا سراح القس آندرو برانسون أو استعدوا لمواجهة العواقب، فإذا لم تتخذ تركيا إجراءً فورياً لإطلاق سراح رجل الدين البريء وإعادته إلى دياره في أمريكا، فستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا لحين إطلاق سراحه".

بالمقابل، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه "لا يمكن لأحد أن يفرض إملاءاته على تركيا، ولا يمكننا التسامح تجاه أي تهديد". فيما دعت وزارة الخارجية التركية الإدارة الأمريكية إلى "التخلي عن هذا الخطاب التهديدي الخاطئ بأقرب وقت والرجوع إلى الحوار البناء"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال متحدث باسم الرئاسة التركية إنه "من المستحيل القبول بالخطاب التهديدي ضد بلدنا"، مبيناً أن "على الإدارة الأمريكية التي لم تتخذ أي خطوة بخصوص منظمة غولن، أن تعلم أنها لن تحصل على نتيجة عبر توجيه التهديدات ضد تركيا، متذرعة بقضية من اختصاص قضائنا المستقل. على الولايات المتحدة أن تعيد تقييم مواقفها في أقرب، وتعود إلى أرضية بنّاءة دون أن تضر بمصالحها وعلاقات تحالفنا".