الخماسية إلى عدرا الصناعية وصناعيو القابون حائرون!

جهينة نيوز:

قرر مجلس الوزراء اليوم نقل الشركة الخماسية إلى مدينة عدرا الصناعية، وإيقاف أعمال ترميم منشآت القابون الصناعية حتى إستكمال المخططات التنظيمية العام المقبل.

وكانت الخيبة رفيق صناعيي القابون، فبعد مطالبتهم الطويلة بتحسين أوضاع منشآتهم وتقديم التسهيلات لها وافقت الحكومة على إعادتهم إلى مناطقهم، ثم عادت لتوقف أعمالهم بحجة التنظيم.

والجدير بالذكر أن صناعيي دمشق وريفها في كافة القطاعات الصناعية، أخذوا وعوداً بتحسين أوضاعهم وتذليل العقبات أمامهم في اجتماع غرفة صناعة دمشق وريفها التي انعقدت مؤخراً في شيراتون دمشق.