الخماسية إلى عدرا الصناعية وصناعيو القابون حائرون!

الخميس, 26 تموز 2018 الساعة 22:18 | شؤون محلية, أخبار محلية

الخماسية إلى عدرا الصناعية وصناعيو القابون حائرون!

جهينة نيوز:

قرر مجلس الوزراء اليوم نقل الشركة الخماسية إلى مدينة عدرا الصناعية، وإيقاف أعمال ترميم منشآت القابون الصناعية حتى إستكمال المخططات التنظيمية العام المقبل.

وكانت الخيبة رفيق صناعيي القابون، فبعد مطالبتهم الطويلة بتحسين أوضاع منشآتهم وتقديم التسهيلات لها وافقت الحكومة على إعادتهم إلى مناطقهم، ثم عادت لتوقف أعمالهم بحجة التنظيم.

والجدير بالذكر أن صناعيي دمشق وريفها في كافة القطاعات الصناعية، أخذوا وعوداً بتحسين أوضاعهم وتذليل العقبات أمامهم في اجتماع غرفة صناعة دمشق وريفها التي انعقدت مؤخراً في شيراتون دمشق.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا