أفول نجم ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية!

جهينة نيوز - إيهاب عوض

تناقلت وسائل الإعلام خبر تخريب نجمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شارع المشاهير بهوليوود، والتي نالها بالمال لا بتلك المشاركات البسيطة في بعض المسلسلات والأفلام الهوليوودية.

وتأتي أفعال كهذه نتيجة للقرارات والتصريحات التي تطلقها إدارة ترامب في الساحتين الأميركية والعالمية، فالشارع الأميركي الغاضب من سياسات ترامب الداخلية منذ بداية عهده، من تفريق بين اللاجئين وأولادهم، وإلغاءه العديد من القرارات التي تخص القطاع الصحي في البلاد "أوباما هيلث كير"، وعلى الصعيد الخارجي كانت الاتفاقات التي عقدتها الإدارة الأمريكية الحالية مع الكوريين الشماليين، والتي اعتبرت تنازلاً كبيراً عن المبادئ الأميركية، وفي السياق كانت نتائج القرارات الاقتصادية المتعلقة بالعلاقات الخارجية مع الصين وروسيا على صعد التعاون التجاري والصناعي وغيرها، والتي فاقمت الكره لهذه الإدارة.

ويلاحظ في الآونة الأخيرة تذمر الأميركيين من اجتماع هلسنكي مع الرئيس الروسي "فلاديمر بوتين" والذي اعتبره كبار المسؤولين في الداخل الأميركي ب"يوم العار الأميركي"، وتمتد شبكة العلاقات بالجوار لتكمل سلسلة فشل إدارة ترامب في حسن الجوار، فبطاقات التهديد التي لوّح بها ترامب في وجه المكسيك، تركت أثراً عميقاً لانعدام الثقة بهذه الإدارة.

كل ذلك يدفعنا لطرح سؤال، هل تكتمل سلسلة شهرة "ترامب" بإخفاقات جديدة تكون السبب في أفول نجمه المتعالي؟!