طيران الإمارات تمنع مراهقاً من ذوي الاحتياجات الخاصة من ركوب طائرتها!

جهينة نيوز:

طردت شركة طيران "الإمارات" مراهقاً من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرته، من على متن إحدى رحلاتها المتوجِّهة من دبي إلى فرنسا، رغم امتلاك المراهق شهادة طبية تخوله السفر، بحسب موقع "عربي بوست".

وقالت والدة المراهق "شكراً طيران الإمارات على إخراج عائلتنا من الطائرة، ابننا إيلي يعاني من اختلال عصبي، ونحن أخبرناكم سابقاً أننا سافرنا من ملبورن في رحلة دامت 14 ساعة"، وأضافت عبر صفحتها على "تويتر": "قدَّمنا الشهادة الطبية التي تخوّله السفر ونحن على متن الطائرة، كما اتصلنا بطبيبه الخاص المقيم بباريس، ليؤكد أن إيلي قادر على ركوب الطائرة".

ورفض طاقم الطائرة التحدث إلى الطبيب، بحجة أنه كان ينبغي تقديم الشهادة لطاقم طيران الإمارات العامل في المطار قبل الصعود إلى الطائرة.

ويشار إلى أن المراهق "إيلي" كان برفقة أسرته، خلال رحلة طويلة بدأتها الأسرة من نيوزيلندا فأستراليا إلى دبي، حيث كان مقرراً أن تنتهي رحلتهم في العاصمة الفرنسية باريس.

ووجهت شركة "طيران الإمارات" اعتذاراً عبر "تويتر" إلى العائلة، بعد نحو 9 ساعات على الحادثة، فيما توصلت العائلة إلى اتفاق مع الشركة للسفر إلى مدينة جنيف السويسرية.

والجدير بالذكر أن حوادث مثيلة دائماً ما تحدث مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ففي العام الفائت رفض طاقم ياباني مساعدة أحدهم للصعود إلى الطائرة مما دفعه إلى الصعود زحفاً.