رونالدو لن يدخل السجن الإسباني.. والسبب؟

جهينة نيوز

اتفق نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو والمدعي العام الإسباني، بما يضمن عدم سجن نجم ريال مدريد السابق بمقتضى الحكم القضائي الصادر بحقه بعد أن تهرب من دفع الضرائب بين عامي 2011 و2014، إذ بلغ تهربه الضريبي لأكثر من 14 مليون يورو، خلال فترة لعبه مع ريال مدريد الإسباني، وتصل غرامة رونالدو لـ19 مليون يورو، متضمنة الفوائد المتراكمة وتكاليف المحكمة، وفقا لصحيفة "ماركا".

ويعني اتفاق النجم البرتغالي مع المدعي العام أن رونالدو لن يقضي عامين في السجن، على الرغم من الحكم الصادر بحقه، ويعود السبب إلى كونها المرة الأولى التي يخالف فيها النجم البرتغالي القانون الضريبي، لكنه في حال تكرار المخالفة سيضطر لقضاء عامين في السجن الإسباني.

وكان نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي اعترف بتهربه الضريبي لأربع سنوات مالية أمام مؤسسة الضرائب الإسبانية في وقت سابق