وضعية تظهر تقدم الجيش العربي السوري في المنطقة الجنوبية

الخميس, 26 تموز 2018 الساعة 21:28 | شؤون محلية, أخبار محلية

وضعية تظهر تقدم الجيش العربي السوري في المنطقة الجنوبية

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