الرئيس الأسد: الجيش السوري سينتشر في إدلب

جهينة نيوز

كشف الرئيس بشار الأسد اليوم الخميس أن الجيش السوري يخطط الآن لبدء المعركة ضد الميليشيات المسلحة في ادلب.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، اليوم الخميس، قال الرئيس الأسد: "منذ بداية الحرب، عندما بدأ الإرهابيون بالسيطرة على بعض المناطق في سوريا، قلنا بوضوح أن هدفنا كحكومة هو تحرير كل شبر من الأراضي السورية".

واوضح الرئيس قائلا: "انتهينا من تحرير الغوطة ، وسننتهي من تحرير الأجزاء الجنوبية الغربية من البلاد، والآن هدفنا هو إدلب — على الرغم من أن إدلب هي ليست الهدف الوحيد"، مضيفا، "بالطبع، توجد مناطق من الجزء الشرقي من سوريا تحت سيطرة جماعات إرهابية مختلفة، من بينهم تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن هذه ليست بؤر كبيرة، وأيضا "النصرة" الإرهابية، وجماعات متطرفة أخرى".

واكد الرئيس الأسد قائلا: "لذلك سننتشر في كل هذه المناطق، وهذا يتوقف على رؤية العسكريين، هم الذين سيحددون الأولويات، وإدلب واحدة من الأولويات".

وعن الوجود العسكري الروسي في سوريا قال الرئيس الأسد أن تواجد العسكريين الروس ضروري ليعم السلام والاستقرار السياسي، موضحا أن "مدة الاتفاق بين سوريا وروسيا بشأن القاعدة العسكرية في حميميم تشير إلى خطط طويلة الأجل للتعاون بين البلدين".

وبين الرئيس الأسد، أن "روسيا ليست بلدا صغيرا، إنها قوة عظمى ، لذلك عليها واجبات وهي مسؤولة عن العالم كله، وجزء من هذه المسؤولية وجودها السياسي والعسكري في مناطق مختلفة إذا لزم الأمر"، منوها الى أنه "ربما لا يكون لديهم الرغبة في المشاركة العسكرية، لكن الواقع في العالم اليوم يجبرك في بعض الأحيان على التحرك في اتجاهات معينة".

وأضاف الرئيس الأسد "لذلك فإن القوات المسلحة الروسية مهمة لتحقيق التوازن في منطقتنا، على الأقل في الشرق الأوسط، إلى أن يتغير التوازن السياسي في العالم، وربما لن يحدث هذا ونحن لا نعرف ما الذي سيحدث، لذلك الوجود الروسي ضروري".

المصدر: وسائل اعلام روسية