افتتاح مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم

جهينة نيوز

«مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم 2018» بدأ فعالياته اليوم في قصر المؤتمرات بغية إتاحة فرص استثمارية في مختلف قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والكهرباء والنقل والسياحة، لاسيما أن الخارطة الاستثمارية في سورية تمثل أداة تنموية وفاعلة تربط بين الفرص الاستثمارية واحتياجات الاقتصاد الوطني بحسب مدير عام هيئة الاستثمار السورية «مدين دياب».

وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن أوضح أن لموقع سورية الجغرافي والسياسي والاقتصادي دور كبير وأن إعادة إعمارها وتعافي اقتصادها فيه مصلحة عربية عامة ولبنانية خاصة، مؤكداً حرص رجال الأعمال اللبنانيين على أن يكونوا شركاء بمرحلة إعادة الإعمار في سورية.

إصدار التشريعات الكفيلة بجذب المستثمرين هو الكفيل بإعادة دوران عجلة الإنتاج بحسب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، الذي اعتبر أن التعاون بين الخبرات المحلية والأجنبية سيسهم في تطوير الصناعات الاستراتيجية وصناعة الإسمنت والأسمدة والسيارات والصناعات النفطية والبتروكيماوية والطاقة والكهرباء.

وفي تصريح للإعلاميين قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل: إن الاقتصاد السوري بدأ يستعيد عافيته، وإن حوالي عشرين ألف منشأة صناعية بدأت بالعمل من جديد خلال عام، مبيناً أن سورية ستتحول إلى ورشة عمل كبرى بمختلف المجالات لإعادة تأهيل كل ما خربه ودمره الإرهاب وستكون المؤتمرات والمعارض الاقتصادية فرصة لتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة.