أتلتيكو مدريد يتغلب على أرسنال بركلات الترجيح

جهينة نيوز

تصدى أنطونيو ادان حارس أتليتيكو مدريد البديل لثلاث ركلات ترجيح، قبل أن يسجل بنفسه الركلة الحاسمة ليقود بطل الدوري الأوروبي للفوز على أرسنال، بعد تعادلهما (1-1) في افتتاح مشوارهما بكأس الأبطال الدولية لكرة القدم المقامة في سنغافورة اليوم (الخميس).

وتقدم أتليتيكو، الذي لعب بتشكيلة تفتقر إلى الخبرة، في الشوط الأول بعدما هز لوسيانو فيتو الشباك بضربة رأس قوية، لكن أرسنال أدرك التعادل بعد الاستراحة بهدف رائع من لاعب الوسط الشاب ايميلي سميث رو.

وباريس سان جيرمان هو الفريق الثالث الذي ينافس في البطولة الودية، وسيتقابل بطل فرنسا مع أرسنال على نفس الملعب السبت المقبل، قبل أن يختتم مشواره أمام أتليتيكو الاثنين.

وفضل أرسنال الدفع بتشكيلة قوية نسبيا تضم الوافد الجديد بيرند لينو في حراسة المرمى على حساب بيتر تشك، بينما لعب كل من هيكتور بيليرين وارون رامسي والكسندر لاكازيت وبيير ايمريك أوباميانج في التشكيلة الأساسية.

وغاب عن أتليتيكو الكثير من اللاعبين البارزين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في الأدوار المتقدمة لكأس العالم في روسيا، لذلك لم يكن مفاجأة أن سيطر الفريق الانكليزي على اللعب وحاول استغلال سرعته من الجناحين.

ومنح المدرب الجديد أوناي ايمري الوافد الجديد ماتيو الغندوزي فرصة في وسط الملعب. وظهر اللاعب الفرنسي الواعد في حالة جيدة مع مواطنه لاكازيت، حيث أجبرا يان أوبلاك حارس أتليتيكو على التصدي لمحاولتين خطيرتين مع ضغط أرسنال لافتتاح التسجيل.

وعمل وصيف بطل الدوري الاسباني على امتصاص ضغط أرسنال واللعب على الهجمات المرتدة وتقدم في الدقيقة 41.

وصنع انخيل كوريا الهدف بعدما توغل من ناحية اليمين ولعب تمريرة عرضية لفيتو الذي قابلها برأسه قوية في شباك الحارس لينو.

ونزل تشك بديلا بعد الاستراحة، حيث قام الفريقان بتغيير حارسي المرمى وأدرك ارسنال التعادل على الفور عندما انطلق سميث رو (17 عاما) وسدد من مسافة بعيدة كرة سكنت شباك ادان.

وأنقذ تشك بعدها بشكل رائع محاولة مزدوجة من كيفن جاميرو ورودري، حيث سعى أتليتيكو لاستعادة المقدمة بعد ساعة من اللعب.

وبحث الفريقان عن هدف الحسم بعد اجراء الكثير من التغييرات في صفوفهما في الشوط الثاني، لكنهما لم يتمكنا من هز الشباك حتى تفوق أتليتيكو (3-1) في ركلات الترجيح.

وتصدى ادان لثلاث ركلات ترجيح من هنريخ مخيتاريان وجو ويلوك وايدي نكيتياه قبل أن يسدد بنفسه الركلة الحاسمة.

وقال ارون رامسي قائد أرسنال في مقابلة عقب المباراة «أعتقد اننا قدمنا مباراة جيدة جدا تحت قيادة المدرب الجديد. ضغطنا بشكل جيد وصنعنا الكثير من الفرص، لكننا لم نستطع الفوز بالمباراة».

المصدر رويترز