وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز الـ117 عاماً

جهينة نيوز

أعلن موقع "غينيس" للأرقام القياسية وفاة «ثي مياكو» أكبر معمرة في العالم في اليابان عن عمر ناهز 117 عاماً و81 يوماً.

وولدت السيدة مياكو في 2 أيار/ مايو من عام 1901 في مقاطعة واكاياما. وقد تم الاعتراف بها رسمياً كأكبر معمرة وأقدم شخص في العالم. وقال المقربون من السيدة أنها كانت تحب التواصل مع الآخرين، كما أنها كانت صبورة وخيّرة. كما أنها كانت تحب الطعام اللذيذ لاسيما السوشي، وكانت تجيد فن الخط. كما أنها كانت تسافر كثيراً مع زوجها، الذي كان يعمل في السكك الحديدية اليابانية.

يشار إلى أنها حصلت رسمياً على لقب "أكبر معمرة في العالم" منذ عدة أشهر فقط، وذلك عندما توفيت اليابانية، نابي تاجيما، عن عمر ناهز 118 عاماً.