غدا.. بالتزامن مع خسوف القمر المريخ في أقرب نقطة للأرض

جهينة نيوز

في ظاهرة نادرة الحدوث يقترب كوكب المريخ من كوكب الأرض غدا بالتزامن مع خسوف القمر لقرابة 4 ساعات، وتزامن تلك الظاهرتين النادرتين لم يحدث منذ قرنين من الزمن، إذ يمكن مشاهدة المريخ بالعين المجردة مع اقترابه لأقرب نقطة يصل إليها من الأرض.

وسيتمكن سكان الأرض من مشاهدة المريخ بحجم أكبر مع دورانه مقتربا من كوكبنا أكثر مما كان عليه، وهو لم يحدث منذ 15 عاما، و سيبدو الكوكب الأحمر أكثر سطوعا 3 مرات من المعتاد، وهذا يعني أن المريخ سيصبح مؤقتا رابع الأجسام المشرقة في السماء، بعد الشمس والقمر والزهرة.

ووفقا لوكالة "ناسا" الفضائية، فإن الظاهرة المسماة بـ"الاقتراب الوشيك للمريخ"، ستحدث بسبب اقتران المريخ بالأرض والشمس، لتصبح المسافة بين المريخ والأرض 35.8 مليون ميل فقط.

و تحدث تلك الظاهرة كل سنتين تقريبا، ولكن ليست كل ظواهر العبور القريب متماثلة، وتقول "ناسا" إن المريخ كان في أقرب عبور له من الأرض منذ نحو ستين ألف سنة في عام 2003، ولن يكون بمثل ذلك القرب مرة أخرى حتى عام 2287.

ورغم أن بعض الأشخاص قد يعتقدون بأن المريخ سيظهر بحجم قريب من حجم القمر، فإن هذا الأمر غير ممكن، إذ أن الكوكب لا يصل لمسافة أقرب من 33.9 مليون ميل، وفق ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وسوف يستغرق خسوف القمر الكلى فى جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته "شبه ظلى - جزئى - كلى - شبه ظلى" مدة قدرها 6 ساعات و14 دقيقة تقريبا، ويستغرق الخسوف منذ بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى "جزئى - كلى - جزئى" مدة قدرها ساعتين و12 دقيقة.

كما يستغرق خسوف القمر الكلى منذ بدايته حتى نهايته ساعة و43 دقيقة، وسيرى في الوطن العربى.