رئيس نادي روما: لن أقبل اعتذار برشلونة بشأن مالكوم إلا إذا باع لنا ميسي

الخميس, 26 تموز 2018 الساعة 18:55 | رياضة, كرة القدم

رئيس نادي روما: لن أقبل اعتذار برشلونة بشأن مالكوم إلا إذا باع لنا ميسي

جهينة نيوز

أعرب «جيمس بالوتا» رئيس نادي روما عن غضبه بشأن صفقة البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، المنضم حديثاً لبرشلونة، بعدما كان على بعد خطوة من ارتداء قميص الفريق الإيطالي.

وقال بالوتا، في تصريحات نقلتها شبكة قنوات سكاي سبورت "بالأمس اعتذر نادي برشلونة، بشأن عملية مالكوم، ولكنني لا أقبل اعتذار الفريق الكتالوني، إلا إذا باع لنا ليونيل ميسي".

وأضاف: "تدخل نادي برشلونة بطريقة غير أخلاقية في صفقة مالكوم. كنا توصلنا لاتفاق مع بوردو، ولدينا الدليل القانوني، وعلى النادي الفرنسي شرح ذلك، وإن كان وكيل اللاعب هو من أكمل كل شيء، فهو مجرد شخص مختل".

انتقل الشاب البرازيلي إلى صفوف برشلونة، قادماً من بوردو الفرنسي، مقابل 42 مليون يورو، في عقد يمتد لمدة 5 سنوات.


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