سلاح الجو المسير اليمني يزيح الستار عن منظومة جديدة “صماد3” ويستهدف مطار أبو ظبي

جهينة نيوز

أزاح سلاح الجو المسير للقوات الجوية اليمنية اليوم الخميس الستار عن طراز جديد من جيل الطائرات المسيرة التي يزيد مداها عن 1000 كم.

وقال مصدر في سلاح الجو لـ” المسيرة نت” إنه أطلق على الطراز الجديد اسم “صماد 3” تيمننا بالرئيس الشهيد صالح الصماد الذي كان له دورا بارزا في دعم وتطوير سلاح الجو المسير لليمن.

وأكد المصدر أنه تم تدشين الطراز الجديد بعملية نوعية تم من خلالها استهداف مطار أبوظبي الدولي بعدة غارات ردا على جرائم الإمارات التي تشارك بدور رئيس في تحالف العدوان على اليمن.

وذكرت قناة المسيرة نقلا عن مصادر ملاحية ان الحركة الملاحية الجوية تعطلت من وإلى مطار أبو ظبي .

في الوقت الذي اكدت فيه مطارات ابو ظبي وقوع حادثة في مطار ابو ظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 وزعمت عدم تأثر الرحلات الجوية القادمة والمغادرة ، وذكرت بانها ستتابع التطورات عن كثب وتحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها .

ويأتي هذا بعد نحو أسبوع من إزاحة الستار الطائرة المسيرة صماد 2 والتي يصل مداها إلى 100 كم وتم تدشينها بقصف مصفاة شركة أرامكو النفطية في العاصمة السعودية الرياض.

المصدر: المسيرة+ المنار