صورتا غرافيتي لعهد التميمي على جدار الفصل العنصري

جهينة نيوز

اقترب موعد الإفراج عن عهد التميمي البالغة من العمر 17 عاماً، لذا قرر رسامان إيطاليان تسليط الضوء على هذا الحدث، بتزيين مقطع من جدار الفصل العنصري، الذي يفصل محافظتي القدس وبيت لحم عن بعضهما، بغرافيتي لعهد التميمي.

وقال الناشط في لجان المقاومة الشعبية في بيت لحم أحمد العربي: إن الرسم يأتي ضمن الاستعدادات للاحتفال بالإفراج عن التميمي، أما الموقع فاختير كونه موقعاً يشهد مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال.

ويجهز الرسامان صورتين للتميمي، ويصل ارتفاع رسم الغرافيتي الأول 7 أمتار وعرضه 7 أمتار. أما الثاني فطوله 5 أمتار، وعرضه 5 أمتار.

وقال والد التميمي إنه سيتم الإفراج عن ابنته يوم الأحد هي ووالدتها ناريمان التميمي، عقب انتهاء مدة الحكم التي كانتا تواجهانها منذ ثمانية أشهر، على الرغم من صدور منطوق الحكم مقترناً بإيقاف التنفيذ، مبيناً أنه يحضر لحفل استقبال لها ولوالدتها بقرية النبي صالح الواقعة قرب رام الله.