لافرينتيف من بيروت: محادثات إعادة اللاجئين كانت ممتازة

جهينة نيوز

قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف بعد الاجتماع الموسع في القصر الجمهوري في بعبدا، إن "المحادثات كانت ايجابية جداً مع الجانب اللبناني وسنواصل العمل المشترك من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".

وأكد أن هناك عدد من اللاجئين بالدول المجاورة يعودون يومياً إلى مناطقهم في سوريا وهذا مؤشر جيد. مشيراً إلى أن الحكومة السورية لديها الإرادة لخلق الظروف المناسبة لإعادة هؤلاء إلى حياتهم الطبيعية، مبيناً أن الحكومة السورية مستعدة لاستقبال النازحين السوريين وأنها لن تتخذ أية إجراءات ضد النازحين العائدين.

بدوره علق النائب اللبناني إدغار معلوف على المبادرة الروسية قائلاً: "كل مبادرة بملف إعادة النازحين السوريين هي مبادرة إيجابية، لأن هدفنا إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم"، مضيفاً "نشجع كل من يعمل بهذا الملف من أجل عودة النازحين إلى بلادهم لتستقيم الأمور، هناك مساحات شاسعة في سوريا لا يوجد فيها اشتباكات ولا حروب".

وحول العلاقات اللبنانية السورية قال معلوف: "لدينا سفير سوريا في لبنان وسفير لبنان في سوريا والعلاقات الأمنية قائمة وهناك مراسلات بين وزارتي الخارجية، واليوم وزير الصناعة اللبناني موجود في دمشق، ولكن بمكان معين هناك جهات في لبنان تختبئ وراء إصبعها".

يذكر أن الوفد الدبلوماسي العسكري الروسي وصل إلى لبنان اليوم الخميس بعد زيارته لدمشق بهدف بحث الخطة الروسية المتعلقة بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

وترأس الوفد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فرشينين والقائم بأعمال السفارة الروسية فياتشسلاف مقصودوف، إلى جانب الجنرال ستانيسلاف غادجيما غوميدوف والجنرال فانسييف، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين والضباط في وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين.

وعقد لقاء بين الجانبين اللبناني والروسي، في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الدين الحريري، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وقادة الأجهزة الأمنية.