زعماء دول بريكس في إعلان جوهانسبورغ: نؤكد على التسوية السياسية في سوريا

جهينة نيوز

أكد زعماء دول "بريكس" في بيانهم المشترك الذي حمل عنوان «إعلان جوهانسبورغ» على تمسكهم بالتسوية السياسية في سوريا من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم، وبما يضمن سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 مع مراعاة نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

كما تم التأكيد على دعمهم لعمليتي أستانا وجنيف والوساطة الأممية في التسوية، مشددين على أهمية الوحدة في محاربة الإرهاب في سوريا.

كما أعربت قمة مجموعة "بريكس" عن قلقها إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط وما تشهده المنطقة من توترات، ودعت للامتناع عن استخدام القوة وتجنب أي تدخل خارجي، واحترام استقلال ووحدة أراضي وسيادة كل دولة في المنطقة.

وتضمن الإعلان دعوة إلى استئناف الجهود الدبلوماسية لتحقيق تسوية شاملة وعادلة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وتحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادئ مدريد والمبادرة العربية للسلام والاتفاقات السابقة بين الطرفين، مع التشديد على ضرورة تحديد وضع القدس من خلال المفاوضات بين فلسطين ودولة الاحتلال «إسرائيل».