الإمارات تستعد لعمليات عسكرية جديدة دون أمريكا وبريطانيا

جهينة نيوز

يلقي أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، كلمة له اليوم الخميس.

ويقول إن بلاده مستعدة لتحمل المزيد من العبء الأمني في الشرق الأوسط، حسب "رويترز".

ويضيف قرقاش في كلمته اليوم: "نحن مستعدون لتحمل المزيد من عبء الأمن في محيطنا".

ويؤكد: "نعلم أنه لم يعد من الممكن مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة لقيادة مثل هذه العمليات العسكرية".

ويلقي قرقاش كلمته في لندن، بمؤسسة "بوليسي إكستشينغ" للأبحاث، يوضح فيها أن بلاده "نأمل أن يؤدي الضغط الأمريكي على إيران إلى عودتها لطاولة المفاوضات للتوصل لاتفاق أوسع من الاتفاق النووي، اتفاق يشمل الصواريخ الباليستية لإيران وتدخلها الإقليمي".