انطلاق قمة بريكس العاشرة في جوهانسبرغ لمواجهة الحرب التجارية الأمريكية

جهينة نيوز

انطلقت القمة العاشرة لدول مجموعة البريكس في جنوب افريقيا بمشاركة الدول الخمس الأعضاء فيها روسيا والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند إضافة إلى عشر دول أخرى مدعوة إلى المشاركة فيها.

وعلى جدول أعمال القمة ملفات اقتصادية متعددة حيث سيناقش قادة بريكس على مدى 3 أيام التعاون بين دول المجموعة من أجل نمو شامل وتنسيق المواقف حول القضايا التجارية بينها اضافة إلى مواجهة الحمائية التجارية والتصعيد التجاري الاخير بين الصين وأمريكا على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على واردات صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار اضافة إلى زيادة الرسوم التجارية على العديد من السلع من الاتحاد الأوروبي وروسيا وكندا وبعض الدول الأخرى وهو ما نددت به بكين وحذرت من ان واشنطن تشن أسوأ حرب تجارية عرفها التاريخ.

الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا امس دول بريكس إلى مواصلة التعاون القائم على الفوز المشترك والابتكار والنمو الشامل والتعددية لتحقيق تنمية مشتركة لمجموعة الأسواق الناشئة هذه.

وفي كلمته أمام منتدى بريكس للأعمال في جوهانسبرغ نوه الرئيس الصيني بالإسهامات البارزة التي قدمتها دول بريكس لانتعاش ونمو الاقتصاد العالمي في عقدها الأول من التعاون مشيرا إلى أن العقد المقبل سيكون حاسما حيث ستحل محركات نمو عالمية جديدة محل القديمة ليشهد تغييرات أسرع في المشهد العالمي.

وأضاف شي: “يتعين علينا نحن دول بريكس مواكبة الاتجاه التاريخي واغتنام فرص التنمية ومواجهة التحديات معا والاضطلاع بدور بناء في بناء نمط جديد من العلاقات الدولية ومجتمع ذي مصير مشترك للبشرية”.

وحول الحرب التجارية قال شي: “إنه لا بد من رفض نشوب حرب تجارية لأنه لن يخرج فائز منها” مضيفا.. إن “الهيمنة الاقتصادية محل اعتراض أقوى لأنها ستقوض المصالح الجماعية للمجتمع الدولي وأولئك الذين يتبعون هذا المسار لن يؤدي بهم سوى إلى إلحاق الضرر بأنفسهم” مبينا انه يتعين على دول بريكس العمل بثبات على إقامة اقتصاد عالمي مفتوح وان تكون حازمة في رفض الأحادية والحمائية وتعزز تحرير وتسهيل التجارة والاستثمارات.

كما دعا الرئيس الصيني دول بريكس إلى تعزيز الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف بكل حزم ودفع إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية وزيادة تمثيل الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

القمة الحالية يشارك فيها رؤساء الدول الخمس الاعضاء في المجموعة إضافة إلى رؤساء كل من ناميبيا والغابون وأنغولا والسنغال وأوغندا وتوغو ورواندا والأرجنتين وجامايكا ورئيس النظام التركي.

جدول أعمال القمة العاشرة يضم أيضا لقاء منفصلا بين زعماء مجموعة بريكس ورؤساء الدول التي دعيت إلى المشاركة في أعمالها فيما يخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة.

ومجموعة بريكس هي رابطة تأسست عام 2009 ومن أهم أهدافها كسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمى وإصلاح مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين وتشجيع التعاون الاقتصادى والتجارى والسياسى بين دول المجموعة كما تهدف إلى أن تكون آلية نموذجية للتعاون الدولي في شتى المجالات وليست الاقتصادية والمالية والإنمائية فحسب فيما كشفت إحصاءات صندوق النقد الدولي أن نسبة إسهامات دول بريكس في نمو الاقتصاد العالمي تجاوزت 50 بالمئة.

ويبلغ عدد سكان دول المجموعة 83ر2 مليار نسمة ما يشكل 42 بالمئة من سكان العالم وتحتل دولها 26 بالمئة من مساحة الأراضي في العالم وهي تسهم بنحو 22 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليونات دولار فيما أسست المجموعة في قمتها عام 2014 بنكا جديدا للتنمية وصندوقا لاحتياطات الطوارئ برأس مال مبدئي 100 مليار دولار.

سانا