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وضعية تظهر مسار ارهابيي "داعش" الذين هاجموا أمس ريف محافظة السويداء انطلاقا من قاعدة التنف
الخميس, 26 تموز 2018 الساعة 13:43 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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