وضعية تظهر مسار ارهابيي "داعش" الذين هاجموا أمس ريف محافظة السويداء انطلاقا من قاعدة التنف

الخميس, 26 تموز 2018 الساعة 13:43 | شؤون محلية, أخبار محلية

وضعية تظهر مسار ارهابيي

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