مسجد متنقل في اليابان لتعزيز السلام العالمي

جهينة نيوز:

بينما تستعد اليابان لاستضافة الزوار من جميع أنحاء العالم في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، ابتكرت شركة طوكيو للفعاليات الرياضية والثقافية "مسجداً متنقلاً" لجعل السياح المسلمين يشعرون وكأنهم في وطنهم.

ونقل موقع "أي بي سي نيوز" الأميركي عن ياسوهارو إينوي، الرئيس التنفيذي للمشروع، قوله إن احتمال عدم وجود مساجد كافية للزوار المسلمين في عام 2020 أمر ينذر بالخطر بالنسبة لبلد يعتبر نفسه جزءا من المجتمع الدولي.

وأضاف: "كبلد منفتح على العالم ومضياف نريد أن نتشارك (الموميناشي) الضيافة اليابانية مع المسلمين".

وتابع قائلاً: "سأكون سعيدا إذا تمكن أناس من أفريقيا والشرق الأوسط من الصلاة في المسجد ليكون أداة لتعزيز السلام العالمي".

وجرى كشف النقاب عن المسجد المتنقل الذي بلغت تكلفته 900 ألف دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع خارج ملعب تويوتا، وتبلغ مساحته 48 مترا مربعا ويستوعب نحو 50 مصل، ومحمول على شاحنة كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يعيش ما بين 100 إلى 200 ألف مسلم في اليابان.