السويداء تشيع شهداءها الذين ارتقوا امس جراء الاعتداءات الإرهابية

جهينة نيوز

بمشاركة شعبية حاشدة بدأت في محافظة السويداء صباح اليوم مراسم تشييع الشهداء الذين ارتقوا بسبب الاعتداءات الإرهابية أمس.

وأشار المشاركون في التشييع إلى أن الوطن يعلو ولا يعلى عليه مؤكدين استعدادهم الدائم للدفاع عنه وتقديم الغالي والنفيس في سبيل عزته وأمنه واستقراره ودحر الإرهابيين عن كل شبر من أرض سورية.

وأكدوا أن السويداء كما كانت عبر تاريخها سداً منيعاً في وجه المحتل الفرنسي والعثماني تقف اليوم في وجه الإرهاب وتقدم التضحيات والشهداء فداء للوطن ودفاعاً عنه.

وارتقى أمس اكثر من مئتي شهيد واصابة العشرات بجروح جراء اعتداءات إرهابية انتحارية على مدينة السويداء بالتزامن مع هجمات لإرهابيي “داعش” على عدد من القرى بالريفين الشرقي والشمالي في المحافظة.