الخارجية الروسية: الرئيس الأسد بحث مع الوفد الروسي إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن "الوفد الروسي الرفيع المستوى بحث مع الرئيس بشار الأسد، يوم أمس الأربعاء، إعادة إعمار سوريا في فترة ما بعد الازمة.

وجاء في البيان: "تم تبادل الآراء حول الأوضاع الراهنة في سورية" وأضاف البيان: "أولي اهتمام خاص لمهام إعادة إعمار البلاد فيما بعد النزاع، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين ونقل الأشخاص داخليا إلى أماكن إقاماتهم الدائمة في أسرع وقت.

ورحب الرئيس الأسد بخطوات المبادرة الروسية في هذا الاتجاه، مؤكداً الاستعداد لتهيئة الظروف اللازمة لاستقبال آمن وكريم وإقامة السوريين العائدين إلى وطنهم".

ومان الجانبان بحثا امس خلال اللقاء، التعاون السوري الروسي في ملف اللاجئين السوريين والجهود المبذولة من قبل الجانبين بهذا الخصوص، حيث أثنى الرئيس الاسد، على ما تقوم به موسكو من أجل المساعدة في تهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى مدنهم وقراهم وأكد أن سوريا حريصة على عودة جميع أبنائها، ومن هذا المنطلق فقد رحبت بأية مساعدة ممكنة للسوريين النازحين في الداخل والخارج، لأن ذلك من شأنه أن يسهم في دعم جهود إعادتهم إلى ديارهم.

سبوتنيك