الكشف عن "شريحة نقل بيانات" بكرة بوتين المهداة لترامب!

جهينة نيوز

كشفت وكالة بلومبيرغ، في تقرير لها، انه وُجد بكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أهداها لنظيره الأمريكي دونالد ترامب "شريحة" نقل بيانات.

وأثار هذا الاكتشاف الشكوك حول الكرة، وهل هي للتجسس على أمريكا؛ حيث أنها تسمح بنقل البيانات إلى التلفونات المحمولة.

وعلى الرغم من أن تلك الشريحة هي ميزة تحتوي عليها بالفعل الكرات المنتجة من أديداس؛ حيث يتم دمج لشريحة اتصال قريبة المدىNFC ، تسمح للكرة بالاتصال بالهواتف الذكية، وهي نفس تقنية خدمات أبل باي Apple Pay وأندرويد باي Android Pay إلا أنه هناك مخاوف في البيت الأبيض .

وامتنعت شركة أديداس عن التعليق على هذه الشريحة، وهل يمكن أن تكون اختراق روسي لأمريكا.

وتدور العديد من التساؤلات حول هل من الممكن أن يكون تم استبدال شريحة أديداس بجهاز تجسس حقيقي.

يجدر الإشارة إلى أن ترامب حصل على الكرة كهدية من بوتين خلال المؤتمر الصحفي في ختام قمة هلسنكي، في 16 يوليو تموز الجاري.