بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية

جهينة نيوز

بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية التي ستجري في ال 16 من أيلول القادم.

ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى الأربعاء القادم بما فيها أيام العطل حيث أوضحت مديرة المجالس بمحافظة دمشق سها عليا في تصريح لـ سانا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بانجاح الانتخابات.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة شكلت لجنة مركزية للإشراف على تأمين مستلزمات الانتخابات وتحديد عدد الدوائر لمجالس المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة وكذلك مجالس المدن والبلدات والبلديات وفقا لعدد السكان إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لإعداد السجل الانتخابي العام.