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خريطة السيطرة على قرية المزيرعة وبحيرة سد عدوان في حوض اليرموك في ريف درعا
الخميس, 26 تموز 2018 الساعة 11:17 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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