خريطة السيطرة على قرية المزيرعة وبحيرة سد عدوان في حوض اليرموك في ريف درعا

الخميس, 26 تموز 2018 الساعة 11:17 | شؤون محلية, أخبار محلية

خريطة السيطرة على قرية المزيرعة وبحيرة سد عدوان في حوض اليرموك في ريف درعا

أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا