إكتشاف الماء على سطح المريخ!

جهينة نيوز:

نقلت ال "سي إن إن" عن وكالة الفضاء الإيطالية تمكنها من حل لغز وجود الماء على المريخ.

وتحدثت الوكالة الإيطالية للفضاء عن وجود خزانات للمياه السائلة بطول 20 كم على سطح المريخ، وأن صخور المريخ تحوي على ملحٍ يذوب في الماء تحت السطح ليشكل السائل الملحي، وأن السائل الملحي والضغط الناتج عن الجليد على السطح يحافظ على بقاءه سائلاً، كما على الأرض.

وأكد باحثو الوكالة أنهم اكتشفوا تدفق الماء من خلال لمعان لموجات في الخط الظاهر على أداة التصوير.

ويشار إلى أن وكالة الفضاء الأمريكية"ناسا" اكتشفت من خلال عرباتها الفضائية الجوالة على المريخ، أن التربة المريخية تمتص الماء، وبعد ثلاث سنوات اكتشفت إمكانية وجود جيوب مائية تحت سطح المريخ.

وقال باحثون آخرون إنهم لم يتأكدوا بعد من صحة إكتشافات الوكالة الإيطالية للفضاء.

والجدير بالذكر أن إثبات فرضية وجود الماء على الكوكب الأحمر أخذت زمناً طويلاً وما زالت قيد البحث.