الشرطة الصينية: "ألعاب نارية" وراء الانفجار أمام سفارة واشنطن في بكين

جهينة نيوز

قالت الشرطة الصينية، إن ما يبدو أنها "قطعة ألعاب نارية" انفجرت أمام السفارة الأمريكية في بكين، اليوم الخميس، مما أدى إلى إصابة مشتبه به عمره 26 عاما بجروح بسيطة.

وذكرت الشرطة أنه لم تقع إصابات أخرى غير تلك التي لحقت بالمشتبه به الذي جرح في يده.

بدورها، قالت السفارة الأمريكية، في بيان منفصل، إن "الانفجار نجم عن قنبلة وإن الشرطة تعاملت مع الواقعة ولم تذكر تفاصيل أخرى".

وكانت صحيفة "جلوبال تايمز" الرسمية ذكرت أن انفجارا وقع، اليوم الخميس، على مقربة من السفارة الأمريكية في العاصمة بكين، فيما وأفادت وكالة "رويترز" أن "الشرطة الصينية اقتادت امرأة حاولت الانتحار حرقا على ما يبدو أمام السفارة الأمريكية في بكين".

وأضافت أن الشرطة تفحص مركبة مشبوهة أمام السفارة، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية أغلقت الطريق القريبة من موقع الانفجار.