حزب الله يشيد ببطولة الجيش السوري وأهالي السويداء في صد الهجوم الارهابي الغادر وإفشاله

جهينة نيوز

دان حزب الله الهجمات الارهابية التي تعرضت لها محافظة السويداء ومرتكبيها ومن يقف خلفها، والفكر التكفيري الذي تتبناه هذه المجموعات الإرهابية.

وتقدم الحزب في بيان بـ”أحر التعازي الى أهالي السويداء ومحيطها وإلى عموم الشعب السوري الصابر وإلى القيادة السورية الشجاعة”. وأكد وقوفه إلى جانبهم في هذه المحنة الجديدة، مشيداً بـ”البطولة والشجاعة التي أبداها جنود وضباط الجيش السوري وأهالي المنطقة في مواجهة هذا الهجوم الغادر وإفشاله وإفشال أهدافه، ونؤكد على معاني الوحدة الوطنية العظيمة التي يتمسك بها السوريون والتي كانت أحد الأهداف الواضحة لهذا العدوان الغادر”.

ورأى الحزب ان “هذه العملية إذ تأتي في أعقاب الانتصارات الباهرة التي حققتها سوريا وحلفاؤها في الآونة الآخيرة خاصة في الجنوب السوري وعودته الى كنف الدولة والشرعية والأمان، فإن قدوم هذه العصابات بكل أسلحتها وعتادها وآلياتها ومعداتها من منطقة التنف السوري حيث تتواجد قوات الإحتلال الاميركي وأمام أعينها وبتسهيلات واضحة منها هو مؤشر خطير على إشتراك هذه القوات ودعمها لهذه الجريمة الارهابية ضد سورية وشعبها ووحدتها وضد الأبرياء والمدنيين، ويؤكد بشكل واضح أن القوى الأقليمية والدولية لا تزال تواصل إستخدام هذه العصابات المجرمة في تحقيق أغراضها الخبيثة وأهدافها العدوانية”.