مادورو يتعهد بتغيير قوانين تداول العملة الأجنبية لجذب الاستثمار

جهينة نيوز

تعهد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، بتغيبر قوانين التداول بالعملة الأجنبية لجذب الاستثمارات للبلاد .

9وقال مادورو على أثير التلفزيون الحكومي: "سأرسل إلى الجمعية الوطنية التأسيسية، مشروع قانون يتعلق بتغير الانتهاكات في مجال الصرف، من أجل تصحيح بعض الجوانب التي من شأنها إزالة الحواجز أمام تدفق العملات الأجنبية، بحيث تكون هناك استثمارات بالعملة الأجنبية في فنزويلا".

في سياق آخر، دعا مادورو، أمس الأربعاء، إلى تفعيل التعاون العسكري مع روسيا والصين وتركيا وايران.

ونقلت صحيفة "أولتيماس نوتيسياس" عن مادورو، قوله خلال عرض عسكري احتفالا بالذكرى الـ235 لميلاد البطل القومي سيمون بوليفار: "يجب علينا بذل الجهد حتى نفعل التعاون العسكري مع القوى العسكرية العالمية — روسيا والصين، مع الدول الصديقة، التي لديها إمكانات كبيرة في المجال العسكري — تركيا وإيران".