بومبيو: لن نسمح باستمرار المحادثات مع كوريا الشمالية إلى الأبد!

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء ان حكومة بلاده لن تسمح باستمرار المفاوضات مع كوريا الشمالية إلى "ما لا نهاية".

وقال بومبيو خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: إن "الولايات المتحدة لن تسمح بأن تستمر المباحثات مع كوريا الشمالية إلى ما لا نهاية" حسبما نفلت سبوتنيك.

وأكد بومبيو، مشاركة الولايات المتحدة "بجهود دبلوماسية صبورة مع كوريا الشمالية "، وتابع أن "قمة سنغافورة (التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون) كانت ناجحة، والتزمت خلالها بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي وإيقاف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم".

وبالرغم من توقيع اتفاق بين ترامب وكيم جونغ في سنغافورة حول البرنامج النووي الكوري الشمالي في 12 يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنه لا تزال هناك خلافات بين الطرفين.

يذكر أنه في اجتماع 12 حزيران/يونيو، اتفق ترامب وكيم جونغ أون، على نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية والضمانات الأمنية لهذا البلد، ومع ذلك، لم تكن هناك اتفاقات محددة في بيان الرئيسين حول توقيت وتفاصيل هذه العملية.