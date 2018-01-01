7 ضبوط تموينية في مهرجان "الشام بتجمعنا" شملت عدة فعاليات أغلبها غذائية!

جهينة نيوز

خلال جولة إلى مهرجان الشام بتجمعنا تبين وجود ارتفاع في أسعار بعض الفعاليات في المهرجان وخاصةً في شارع الأكل عن الأسعار المحددة في النشرات الصادرة عن التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، على الرغم مما يتم تداوله على لسان القائمين والمشاركين في المعرض عبر وسائل الإعلام عن تقديم المنتجات بسعر التكلفة، وعن التخفيضات والأسعار التي تناسب مختلف شرائح المجتمع! حسبما كشفت صحيفة الوطن.

كما رصد على سبيل المثال أن سعر سندويشة الشاورما خبز مشروح بـ500 ل.س ويصل إلى 1000 ل.س لخبز السمون لشاورما الدجاج و1000 ليرة خبز مشروح و1500 ل. س لشاورما لحم سمون وسعر قنينة المياه الصغيرة تصل إلى 2000 ل.س ومثال ذلك من الأسعار المخالفة في بعض فعاليات المهرجان.

كما بلغ سعر بيتزا فصول 2500 ل.س، وبيتزا لحوم 2800 ل.س، مارغريتا 2200 ل.س، سفن آب مع ميكس نكهات 1000 ل.س، عصير كوكتيل 1000 ل.س، سندويش همبرغر 1500 ل.س، حلقات بصل مقلية 500 ل.س.

وبلغ سعر أربع عبوات مشروبات غازية وأركيلة على المقاعد الحجر الموجودة في الحديقة 4300 ليرة سورية.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي شبلي كشف عن تنظيم عناصر حماية المستهلك لـ7 ضبوط منذ بدايته إلى الآن جميعها لعدم الإعلان عن تسعيرة، مبرراً ذلك بأنه ووفقاً للقانون لا يتم تنظيم ضبط بمخالفة البيع بسعر زائد من دون وجود شاكٍ، منوهاً بأنه ورغم ما عرضناه عليه من تجاوزات عن تقاضي أسعار زائدة لم يتم التقدم بأي شكوى من أي مواطن عن البيع بسعر زائد!

وأشار شبلي إلى أن الضبوطات المنظمة شملت عدة فعاليات في المهرجان وكانت في أغلبها غذائية، موضحاً بأن الضبوط عقوبتها غرامة مالية مقدارها 25000 ل.س.

مصدر في وزارة السياحة الراعية للمهرجان بيّن أن الفعاليات في المهرجان غير مصنفة سياحياً وأن عملية الرقابة والتسعير من مهام التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مؤكداً في حديثه أن الأسعار في شارع الأكل أرخص من الأسعار في المنشآت الأم المشاركة وذلك وفقاً لجولات دوريات الرقابة السياحية.

المدير التنفيذي للمهرجان نذير الحفار رأى أن الأسعار في المطاعم ضمن المهرجان مقبولة وتضاهي الأسعار في المطاعم العادية خارج المهرجان، مؤكداً أن جميع الضبوط التي تم تنظيمها كانت بحضوره واقتصرت على عدم الإعلان عن أسعار.

وبين الحفار لـ«الوطن» أن عدد الفعاليات المشاركة في المهرجان هو 24 فعالية على مساحة 320 ألف متر، وبأن عدد الستاندات الإجمالي 70 ستانداً، ونحو 23 كشكاً، منوهاً بوجود سوق مختص بالغذائيات وسوق لمختلف الفعاليات من ألبسة واتصالات وإكسسوارات وغيرها.

وكشف الحفار أن عدد الزائرين للمهرجان حتى تاريخه تجاوز 223 ألف زائر، وجواباً عن سؤال «الوطن» أوضح أن مصير الإيرادات لغرفة تجارة دمشق كتغطية للتكاليف، ولوزارة السياحة كمعرض الزهور وذلك بالتنسيق مع محافظة دمشق، منوهاً بأن الإيرادات حتى الآن لم تغط تكاليف الإنشاءات والإنجاز التي تحفظ الخازن المالي لغرفة تجارة دمشق محمد الحلاق عن إعلانها مبرراً ذلك بأنها أمور مالية داخلية خاصة بالغرفة!

وبعملية حسابية صغيرة يتبين بأن الإيرادات المحققة من رسوم الدخول إلى المهرجان والمحدد بـ200 ليرة سورية بلغ 44.6 مليون ليرة سورية ناهيك عن العائدات المحققة من أجور الستاندات والأكشاك.