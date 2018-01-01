عروض صينية إيرانية وروسية لصيانة محطات كهرباء حلب.. توريد 5 مجموعات غازية لمحطة توليد فيها.. وخطّا القابون 3 في الخدمة قريباً!

جهينة نيوز

ركزت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الخميس 26 تموز 2018 على ما كشفته وزارة الكهرباء انها بصدد تنفيذ مشاريع في مدينة حلب حيث أكدت انه تم توقيع عقد رقم 575 مع شركة مبنا الايرانية لتوريد خمس مجموعات غازية باستطاعة 25 ميغا واط لكل مجموعة مع تأمين التمويل اللازم عن طريق تسهيلات دفع اقساط مؤجلة ليتم تركيبها في محطة توليد حلب بين ستة اشهر وسنة لتأمين التغذية الكهربائية لمدينة حلب ريثما يتم اعادة محطة توليد حلب للخدمة.

وبينت الوزارة أنه يتم حاليا دراسة عرض شركة تشيكية لصيانة مولدة المجموعة الخامسة وتقديم التمويل اللازم لها مع امكانية الدفع بالليرات السورية اضافة الى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مبنا الايرانية لاعادة تأهيل المجموعتين الاولى والخامسة مع تمويل عن طريق تسهيلات دفع اقساط مؤجلة قبل قيام وفد فني من الشركة بزيارة المحطة وتقييم الوضع الفني للمجموعتين الاولى والخامسة وبانتظار تقديم الشركة لعرضها الفني والمالي.‏

وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تكنوبروم اكسبورت الروسية لاعادة تأهيل المجموعات البخارية رقم 2و3و4 في محطة حلب الحرارية وتمويلها عن طريق تسهيلات دفع اقساط مؤجلة بعد قيام وفد فني من الشركة بزيارة المحطة وتقييم الوضع الفني قبل تقديم عرضها الفني والمالي.‏

هذا وقامت شركة تربو كير الايطالية بالكشف الفني على المجموعة الغازية الموجودة في محطة توليد حلب باستطاعة 30 ميغا واط كونها الشركة المصنعة لها وان الوزارة بانتظار العرض الفني والمالي مع التمويل لصيانة المجموعة الغازية واعادتها للخدمة.‏

الوزارة أشارت ايضا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مخيش والسعيد الصينية لاعادة تأهيل المجموعات في محطة حلب الحرارية مع تقديم التمويل عن طريق تسهيلات دفع اقسط مؤجلة وبانتطار ارسال وفد فني لزيارة المحطة وتقييم الوضع الفني لها والجدوى الاقتصادية تمهيدا لتقديم العرض الفني والمالي.‏

وبينت وزارة الكهرباء ان نظام الاستثمار المعمول به في المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء حدد الوثائق المطلوبة لتزويد المشتركين بالكهرباء وفق الملحق رقم 1 وقد اعطى التسهيلات المطلوبة والمحددة اولا باشتراك بالكهرباء بعداد احادي على التوتر المنخفض لتزويد وحدة سكنية او وحدة مهنية او وحدة حرفية او وحدة انتاجية او وحدة خدمية داخل وخارج التنظيم حيث تم تحديد الاوارق المطلوبة بصورة عن البطاقة الشخصية وفاتورة اقرب مشترك وأي وثيقة تثبت ملكية او اشغال للوحدات المذكورة المختلفة مثل سند تمليك او قيد عقاري او حكم محكمة او عقد بيع او عقد اجار او وثيقة تخصص مع جمعية سكنية مشهرة او وثيقة تخصص بمسكن عسكري ومن لايملك اي وثيقة اشغال يتقدم بسند من المختار صدق اصولا.‏

وأضافت أنه وبحسب نظام الاستثمار ايضا اشتراك بالكهرباء بعداد ثلاثي الطور على التوتر المنخفض لتزويد وحدة سكنية فقط داخل وخارج التنظيم تكون الاوراق المطلوبة مثل سابقتها.

بدورها اكدت صحيفة البعث ان الورشات الفنية المختصة في المؤسسة العامة لنقل الكهرباء تواصل عملية استبدال المحولة كهربائية 230/66 ك.ف باستطاعة 125 ميغا فولط آمبير بمحولة أخرى جديدة باستطاعة مشابهة في محطة تحويل قابون /3/، وبكلفة إجمالية تتجاوز 364 مليون ليرة، بهدف إعادة التيار الكهربائي إلى مدينة دمشق وما حولها بالكميات التي كانت تصلها قبل التخريب، إضافة لتأمين وثوقية التغذية الكهربائية للمشتركين كافة.

وحسب المعلومات التي صدّرتها الوزارة وحاولت “البعث” التقصي عن المزيد من التصريحات التي أُجلت فإن الورشات تباشر بتأهيل خطي (القابون3-ابن النفيس، والقابون 3- الفيحاء2)230 ك.ف بكلفة تقديرية تقارب 40 مليون ليرة. كما تعمل على وصل الأمراس المقطوعة في منطقة تل أبو زيد من جهة الفيحاء /2/ من البرج الأول ولغاية البرج الثامن بمسافة تبلغ 4 كم، بغية تأمين التغذية الكهربائية لمدينة دمشق وما حولها، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيز الخط المذكور خلال الشهر الحالي. وتتراوح أضرار محطة تحويل القابون 3 بين أبراج منهارة مزدوجة ومفردة وكميات كبيرة من أمراس مقطوعة، كما كانت المحطة القديمة قد دُمّرت بالكامل بفعل الإرهاب.