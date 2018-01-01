أبراج يوم الأثنين 2018/7/26 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 7/26: شجاع، جريء، حيوي، مكافح، يحب الزعامة، ويحب الراحة، عنده قوة تحمل ويفضل العمل على التخطيط النظري، يؤثر بالآخرين، كريم، صادق، يحب الجمال والسيطرة والاطراء والمروءة، في الفترة القادمة يجتاز مرحلة بنجاح، يوجد رحلات سوف تساعده على استعادة نشاطه، ممكن الأجواء الملائمة للحب وللمشاريع يطمح لها وتحقق سنة 2018 وخاصةً اذا كان وضعه يسمح، وللبعض نقل عقار وللبعض سفر خارج القطر اذا وضعه يسمح، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يبدو اليوم ينصب اهتمامك وتركيزك على تدعيم وتعزيز مكانتك الشخصية وخاصةً بالعمل والمعنيين، يجب أن تكون حذر من بعض الأشخاص الحاقدين يحاولون النيل من مكانتك العملية، لذلك اليوم انتبه من التردد والعناد ومن جهة تقبل نصيحة وتتخطى أزمة بعملك، اليوم سوف تفتح أبواب على نفسك لكن المفروض أن تسهّل انجازاتك، اليوم عندك عمل كثير مع الغرباء أو نزلة أسواق أو بعض التصليحات ممكن أن تقوم بها مولود الحمل.

الثور: اليوم تدافع عن أفكارك وتحاول جاهد أن تثبت وجهة نظرك في أمور تتعلق إما في الحياة الاجتماعية أو بالعمل، من جهة ثانية تزداد رغبتك بأن تقوم بأسفار أو اتصالات بعيدة وتكون مرتاح وتقوم باتقان واطلاق مجالات العمل والاتصالات، اليوم الأضواء تتسلط على منافع جديدة بالنسبة لك، تعرف أن تسجل وقفة جديدة، أي مقابلة تكون نجاحة لك مولود الثور.

الجوزاء: اليوم قراراتك ناجحة حكيمة، تنظر بطريقة مختلفة للأمور، ممكن أن تحصل على مدخول تساعد أحد معارفك، قد تعاني من أزق أو يمكن اخداث تغييرات جذرية، هدفك التخلص من الروتين والعمل، اليوم تكون بأفكار جديدة وتضطر لسداد أو استحقاقات مالية أو فواتير أو تقوم بإدخال تحسين على أمورك المالية المشتركة، بالعموم اليوم تعديل أمر مالي يشغل بالك مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم تحد نفسك أمام بعض المعاكسات تدفعك لأن تكون هجومي وعصبي، راجع نفسك و ارمي كل الأشغال وراء ظهرك، وجرّب أن تعمل حوار عميق مع الشركاء يهدف إلى أن تزيل خلافات معينة نهائياً حتى لا تبقى نهار تحت رماد تهدد حياتك، جرّب أن تكون صريح ومؤمن بضرورة النقاش وتأخذ وتعطي ولا تخلط بين الأنى الذاتية وحقوقك مولود السرطان.

الأسد: اليوم يحمل لك ازدحام بجدول أعمال بمواعيد على صعيد مهني لكن قد تنزعج من ضغط العمل قد تعاني من انجازات وتضطر لتقوم به ويصعب تأجيله بسبب انعكاس سلبي وتشعر بأنك خاضع لتوقيت صارم، هذا الأمر يدفعك للتوتر وضيق الصدر، قد تشعر بتعب صحي ومعاناة نفسي، ممكن لأحد يسرق منك لحظات مفيدة لذلك انتبه لنظام غذائك وصحتك اليوم مولود الأسد.

العذراء: اليوم حظك سيكون دليل على حسن نواياك وكرمك، تفكر أن ترتب أشياء جديدة، تجد الأبواب مفتوحة أمامك على صعيد اجتماعي أو مالي وتزول الغيوم التي تعكر سماك، اليوم تتذوق من الجديد طعم السعادة وهذا يزيدك تحسن، اليوم يوجد شيء مسلي وعلاقات مميزة مع الأولاد، تغيير اقامة، تغيير منامة لك مولود العذراء.

الميزان: منهمك ومتعب بمشاغل عقارية وعائلية، وللبعض منها ممكن الأهم وللبعض منها تصليحات وأعطال، الأهم أن تميز بين اليوم بأمورك الجيدة والناجحة وبين المكسب وبين المفاجئات من المقربين أو أشياء تصادفك فيها عرقلات وتأجيلات لذلك أي موقف يدخلك بدوامة لكن سرعان ما تحسم الوضع بشرط أن يكون من دون تطرف لأن الذي يشغل بالك اليوم هو أمر عائلي مولوذ الميزان.

العقرب: نهارك جيد، وظف طاقاتك بشكل ايجابي، يعود عليك اليوم نهارك بمقابلات بتطورات بالتزامات ودراسات، الحظ لجانبك، لذلك عزز موقعك وانطلق من جديد لأنك قد تصل لهدفك اليوم عن طريق التواصل مع الآخرين لأن الكلام لك اليوم مقابلاتك لقاءاتك آخبار جميلة تنتظرك مولود العقرب.

القوس: اليوم تركيزك أكثر شيء على الأمور المالية، ممكن أن تشعر بحالة من الارباك بسبب تزايد المصاريف والنفقات بشكل عادي أو غير عادي، اس م تنظر في الميزانية، للبعض عندهم مكسب مالي غير متوقع، ممكن مصاريف تقف بالمرصاد أو هدايا، أو وجود مغرضين يعرقلون مشاريعك لكن بنفس الوقت يوجد فائدة أو خبر مادي أو معنوي اليوم عند القوس.

الجدي: تشعر بتحسن تدريجي على صعيد صحي جسدي نفسي، كون القمر عندك واليوم الاعمال العالقة تقدر أن تنهيها، اليوم تشعر بحيوية اجتماعية، تدعك أن تتألق بين الأصدقاء، قدرة عالية على تبادل الأفكار، تكون حذر وعنيد بسبب بعض الأمور التي تحسمها وبسبب طاقة القمر كونها موجودة عندك تعطيك النشاط والقوة والطاقة والحماس مولود الجدي.

الدلو: أنت مدعو لاستنفار حسك الفطري حتى تقاوم أشباح القلق، نهارك فيه بعض التعقيد، يسود مناخك بعض الملل واحباط، نصيحة لا تستغل هذا النهار لتتباكى على نفسك وبرر استسلامك للاحباط، ولاتأخذ قرار متسرع احتمال أن تندم فيما بعد، اليوم وضعك فيه عرقلة أو تأجيل، اليوم يحتاج طول بال مولود الدلو.

الحوت: اليوم حضورك مرغوب، تلبي دعوات عديدة وبعض من قد يكون غير منتظر، تزداد رغبتك بالكشف على وجوه جديدة وتعطي البعض منها أهمية، اليوم احتمال وجوههم ملامة لك لكن للبعض سوف يعزمك من الأصدقاء، اليوم تقوم باتصالات من وقت لآخر، تسمع نصائح، تحصل على أمنية، تجد حل، احتمال اليوم دعوة أو مناسبة أو وجه جديد لك مولود الحوت.