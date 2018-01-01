مبلغ مقطوع فور ركوب المواطن " التكسي"

جهينة نيوز

صرح "هيثم ميداني" عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل، عن وجود دراسة في المحافظة للنظر في واقع عدادات "التكسي" في المحافظة.

ونقلت " تشرين" عن ميداني: إن هناك دراسة لاعتماد مبلغ مقطوع فور ركوب المواطن بالسيارة لمسافة معينة، وسيتم الاتفاق على تحديد مبلغ معين، وعند تجاوز العداد هذا المبلغ تصبح الأجرة على العداد.

وأضاف "ميداني" أنه أسوة ببقية الدول قسمنا الخطوط داخل المدينة قسمين, خطوط قصيرة لاتتجاوز 10كم ولها تعرفة خاصة، وخطوط طويلة من 10 إلى 20كم ولها تسعيرتها الخاصة أيضاً.

والجدير بالذكر أن سائقي تكسي مدينة حلب يعملون وفق العداد، في ظل غياب العمل به في مدينة دمشق وضواحيها.