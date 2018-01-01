الرئيس الصيني في قمة "بريكس": الصعود الجماعي للأسواق الناشئة والدول النامية غير قابل للإيقاف وسيجعل النمو العالمي أكثر توازناً

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ رفضه لحرب تجارية عالمية، لن يكون هناك أي فائز فيها، داعياً دول مجموعة "بريكس" لرفض النزعة الانفرادية، في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات من شركاء تجاريين.

واجتماع رؤساء الكتلة التجارية في القمة التي بدأت اليوم في جوهانسبوغ الإفريقية وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري هو الأول منذ أطلقت إدارة ترامب مسعى لإعادة موازنة التجارة المتعددة الأطراف والتي وصفها ترامب بغير العادلة.

وقال الرئيس الصيني في افتتاح القمة: يجب أن نكون حازمين في رفض النزعة الانفرادية والحماية التجارية، وإلا وجهت ضربة عنيفة للنظام المتعدد الأطراف، مضيفاً أن الصين ستواصل تنمية نفسها وأبوابها مفتوحة على مصراعيها.

وأوضح أن الصعود الجماعي للأسواق الناشئة والدول النامية «غير قابل للإيقاف وسيجعل النمو العالمي أكثر توازناً»، حاثّاً حكومات دول "بريكس" على الالتزام بالقوانين الدولية بصرف النظر عن حجمها.

تعتبر مجموعة "بريكس" صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42% من سكان العالم، وتحتل دول "بريكس " 26% من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليونات دولار.

وكالات