اللواء حسن: أدعو جميع اللاجئين للعودة إلى سوريتنا ومراسيم العفو العام تضمن أمنهم

جهينة نيوز

أعلن رئيس الإدارة السياسية في الجيش السوري اللواء حسن أحمد حسن اليوم الأربعاء أن دمشق تقيّم عالياً جهود روسيا لإعادة اللاجئين إلى الوطن. وقال خلال جلسة مركز التنسيق لوزارتي الدفاع والخارجية الروسية لإعادة اللاجئين إلى سوريا: «أود اغتنام هذه الفرصة لدعوة جميع أحبائنا الذين يقيمون في الخارج للعودة إلى سوريتنا، وطن الحب، الذي يوجد فيه مكان للجميع».

وأشار حسن إلى أن كل من يعرقل عودة اللاجئين يظهرون معارضتهم للشعب السوري وتأييدهم للإرهاب، مشدداً على أن الدولة السورية، التي عاشت أكثر من 7 سنوات من الحرب، أكدت أنها قوية ومتماسكة، وتدعو جميع أبنائها للعودة.

وأوضح اللواء أن مراسيم الرئيس السوري بشار الأسد، حول العفو العام تعطي ضمانات الأمن الشامل للجميع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.