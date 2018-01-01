الفيفا: هدف بافارد هو الأجمل في مونديال روسيا 2018

الخميس, 26 تموز 2018 الساعة 01:03 | رياضة, مونديال روسيا 2018

الفيفا: هدف بافارد هو الأجمل في مونديال روسيا 2018

جهينة نيوز

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الهدف الأجمل خلال منافسات بطولة كأس العالم، والتي اختتمت مؤخراً في روسيا، بتتويج منتخب فرنسا، باللقب المونديالي.

ووقع اختيار الجمهور، على هدف الفرنسي بنيامين بافارد، في شباك منتخب الأرجنتين، في المباراة التي جمعت المنتخبين في دور الـ16، وانتهت بفوز الديوك، بنتيجة 4-3.

وكان الفيفا، قد كشف عبر موقعه الرسمي، عن قائمة مكونة من 18 هدفاً أحرزت في البطولة، ليختار الجمهور، الهدف الأجمل عبر التصويت.

ويأتي هدف بافارد، الأجمل في المونديال، بعدما استقبل كرة عرضية من لوكاس هيرنانديز، وسددها بشكل رائع من لمسة واحدة، سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الأرجنتين، ليعلن عن هدف التعادل لمنتخبه.

وتنافس هدف بافارد مع أهداف أخرى، مثل هدف آنخيل دي ماريا في مرمى فرنسا، وهدف كريستيانو رونالدو من ضربة حرة أمام إسبانيا، وهدف توني كروس من ضربة حرة في مرمى السويد، وهدف لوكا مودريتش في مرمى الأرجنتين.


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