«مرايا الظلال القادمة».. كيف تؤثر المرأة على القصيدة؟

جهينة نيوز

يضم كتاب «مرايا الظلال القادمة» لمؤلفه الدكتور ثائر زين الدين الصادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب عدة دراسات نقدية في الشعر العربي المعاصر، صبت جلَّ اهتمامها على الجوانب الفنية وتطور جماليات القصيدة العربية، بدءاً من تخوم النص الجاهلي وصولاً إلى القصيدة الحديثة، بكثير من التكثيف والإيجاز.

يؤكد زين الدين في الدراستين الافتتاحيتين كيف برزت مسألة استلهام عناصر التراث كأدوات فنية بفعل بواعث كثيرة فنية وثقافية ونفسية، وأحياناً سياسية واجتماعية؛ فقد وجد الشاعر العربي نفسه يكتب وعنقه بين نطع الرقابة الاجتماعية والدينية وسيف الرقابة، وبدل أن يبيع لهؤلاء الرقباء حريته ويصمت، لجأ العديد من المبدعين إلى وسائل فنية جديدة تمكّنهم من قول ما يريدون من غير أن يدفعوا ثمناً باهظاً، قد يصل إلى التكفير أو القتل.

أربع دراسات أخرى تضمنها الكتاب (328 صفحة من القطع الكبير) رصدت صورة المرأة، وأشكال حضورها في أعمال أربعة شعراء من أقطار مختلفة وأجيال متتالية منذ الثلث الأول من القرن الماضي حتى مشارف الألفية الثالثة، هم «أمل دنقل من مصر، الياس أبو شبكة من لبنان، بدر شاكر السياب من العراق، إبراهيم عباس ياسين من سوريا»، وسيلمس القارئ كيف ترافق التطور في نظرة الشاعر إلى المرأة من النواحي جميعها مع تطور وسائل تعبيره، وتطور أدواته الفنية، وجماليات التناول بصورة عامة.

كما أفرد الناقد زين الدين بحثاً لتطور البنية الإيقاعية الذي حققته قصيدة التفعيلة الحرة، من خلال تناول تجربة «فايز خضور» اللافتة في هذا المجال.