النيابة الإسبانية تطالب بحبس رئيس برشلونة السابق 11 عاما

الأربعاء, 25 تموز 2018 الساعة 22:08 | رياضة, كرة القدم

النيابة الإسبانية تطالب بحبس رئيس برشلونة السابق 11 عاما

جهينة نيوز

طالبت النيابة العامة الإسبانية اليوم الأربعاء، حبس ساندرو روسيل الرئيس السابق لنادي برشلونة 11 عاما، وتوقيع غرامة مالية قدرها 59 مليون يورو، بعد اتهامه بغسيل أموال.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، ناشدت النيابة العامة ضرورة حبس روسيل 11 عاما، وتوقيع غرامة مالية عليه.

وقررت المحكمة الوطنية الإسبانية في أيار من العام الماضي، حبس روسيل على ذمة التحقيق وعدم الإفراج عنه بأي كفالة، في قضية غسيل أموال.

ويواجه رئيس برشلونة السابق اتهامات بالحصول على 15 مليون يورو عمولات "غير قانونية"، نظير نقل الحقوق السمعية والبصرية للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، من خلال شركته المعنية بحقوق البث.


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