موسكو تدين الهجمات الإرهابية في السويداء وريفها وتتقدم بالعزاء من ذوي الضحايا

جهينة نيوز

دانت الخارجية الروسية الهجمات الإرهابية التي أوقعت أكثر من 150 شهيد و180 جريح في محافظة السويداء صباح اليوم، معتبرة أنها مؤشر على يأس الإرهابيين أمام هزيمة قريبة لا مفر منها.

وقالت الخارجية في بيان لها: "ندين مثل هذه الأعمال الوحشية بأشد العبارات، ونعرب عن مواساتنا لذوي الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأشار البيان إلى أن نجاحات القوات الحكومية السورية، المدعومة من القوات الجوية الروسية، في تحرير أراضي البلاد من "داعش" و"جبهة النصرة" وتنظيمات إرهابية أخرى، "تشعر الإرهابيين بحتمية هزيمتهم، ما يدفعهم للجوء إلى العنف ضد المدنيين".

وشن تنظيم داعش صباح اليوم هجوما عنيفا على عدة قرى بريف السويداء بالتزامن مع تنفيذ مجموعة من الانتحاريين تفجيرات في ثلاث اماكن متفرقة مما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الضحايا، فيما تم القاء القبض على ثلاثة انتحاريين قبل تفجير انفسهم وتم شنقهم حتى الموت أمام المشفى الوطني بالسويداء من قبل أهالي الضحايا.